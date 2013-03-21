Послеродовая депрессия опаснее, чем считалось

Последородовая депрессия – проблема каждой седьмой молодой мамы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале JAMA Psychiatry. Таким образом, послеродовая депрессия является более распространенным явлением, чем считалось ранее.

22% женщин находятся в подавленном состоянии даже спустя год после родов, показал опрос с участием 10 тыс. матерей. При этом каждая вторая женщина недооценивает риски, которые связаны с этим неврологическим расстройством. Такое состояние вредит здоровью матери и малыша. Оказалось, что почти каждая пятая женщина с послеродовой депрессией рассматривала возможность причинить себе вред.

Авторы работы рекомендуют всем будущим мамам еще до родов проконсультироваться с врачом о своем психическом здоровье.

likar.info