«Летающему госпиталю» Ан-148 присвоено имя Покрышкина

Первому украинско-российскому самолету-госпиталю Ан-148ЕМ присвоено имя легендарного советского аса, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

19 марта состоялся второй приемо-сдаточный полет самолета Ан-148ЕМ, произведенного на ВАСО для МЧС РФ. Машина поднялась с заводского аэродрома и находилась в воздухе более трех часов. Пролет прошел в штатном режиме, подтвердив заложенные при изготовлении самолета технические требования.

«Представители заказчика оценивали работоспособность ряда систем в соответствии с летной программой. В частности, проводилась проверка скоростных характеристик самолета при отрыве от полосы с максимальным взлетным весом. Кроме того, оценивались параметры устойчивости и управляемости самолета в режиме автопилота», - сказал руководитель программы Ан-148 на ОАО «ВАСО» Игорь Абрамов.

Ан-148ЕМ получил фирменные цвета ведомства. На бортах и мотогондолах нанесены оранжево-синие полосы и узнаваемый фирменный знак МЧС – «белая звезда надежды и спасения».

Программа летных испытаний первого самолета Ан-148ЕМ проводится по схеме 6+3+6 (предъявительские – сертификационные – приемо-сдаточные). Салон Ан-148ЕМ имеет пять конвертируемых вариантов с различным сочетанием пассажирских мест и медицинских модулей. Программа сертификационных испытаний предусматривала оценку конструктивных изменений и возможности выполнения специальных задач, предъявленных заказчиком – МЧС России.

Процедура сертификации летающего госпиталя проводилась Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета. В полетах проверялись работоспособность медицинских модулей, кислородного оборудования, производились замеры полей температуры по системе кондиционирования. В отличие от серийной пассажирской версии Ан-148, летающий госпиталь имеет ряд дополнительных функций. В частности, спутниковую связь и доступ в Интернет.

Оснащение современного варианта летающего госпиталя коренным образом отличается от предшествующих. Каждый медицинский модуль на Ан-148ЕМ имеет полный набор новейшего сложного и дорогостоящего медицинского оборудования, которое позволяет в полете контролировать состояние пострадавшего и проводить терапевтические процедуры.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году ОАО «ОАК» победило в аукционе на поставку МЧС РФ двух самолетов Ан-148. Согласно контракту между ОАК и МЧС исполнителем заказа было определено ОАО «ВАСО».

В цехе окончательной сборки ВАСО находится второй Ан-148ЕМ. Ввести в строй два самолета Ан-148ЕМ Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ намерено в 2013 году.

ОАО "ВАСО" ведет производство дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400Т), региональных самолетов Ан-148, агрегатов для самолетов SSJ-100, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники. Продолжается сотрудничество с европейским концерном Airbus, а также с ГП "Антонов" (Украина), где осуществляется выпуск самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской сборки.