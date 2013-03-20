Более $30 млрд тратят россияне на "лечение" у колдунов и экстрасенсов

Главный кардиолог Москвы Юрий Бузиашвили считает, что можно было бы существенно поднять российскую медицину, «отвоевав» хотя бы 10% от средств, которые россияне тратят на лечение за рубежом и услуги экстрасенсов и колдунов, сообщают «Ведомости».

По его данным, на лечение за границей население тратит около $17 млрд, а на услуги экстрасенсов и колдунов уходит более $30 млрд.

Недавно «Левада-центр» сообщил, что с 2000 г. доля россиян, которые хотя бы раз обращались к услугам гадалок, ворожей, магов и народных целителей для снятия сглаза, порчи и других целей, остается неизменной — 20%. С 40 до 47% выросла доля тех, кто считает, что такие «специалисты» действительно помогли им решить проблемы.

Бузиашвили также выразил уверенность, что Россия неизбежно придет к платной медицине: «Так устроен человек — за что он платит, то он уважает». Он напомнил, что в США нет ни одной государственной клиники.