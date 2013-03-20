В ПАСЕ обсудят злоупотребления при лишении родительских прав
Растет количество нарушений
Народный депутат от Партии регионов Владимир Пилипенко стал докладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно злоупотреблений при лишении родительских прав.
Как сообщили УНИАН в Представительстве Украины при Совете Европы, соответствующее решение было принято 19 декабря на заседании Правового комитета ПАСЕ в Париже.
В.Пилипенко будет готовить доклад под названием «Превышение полномочий членами социальных служб стран-членов Совета Европы при принятии решения о лишении родительских прав».
Как уточнили в Представительстве Украины при СЕ, необходимость подготовки такого доклада обусловлена ростом количества сообщений о случаях превышения полномочий социальными службами в странах-членах Совета Европы, о лишении родительской опеки без предоставления надлежащих доказательств. В частности, это касается семей иммигрантов.