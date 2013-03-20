В ПАСЕ обсудят злоупотребления при лишении родительских прав

Народный депутат от Партии регионов Владимир Пилипенко стал докладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно злоупотреблений при лишении родительских прав.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Украины при Совете Европы, соответствующее решение было принято 19 декабря на заседании Правового комитета ПАСЕ в Париже.

В.Пилипенко будет готовить доклад под названием «Превышение полномочий членами социальных служб стран-членов Совета Европы при принятии решения о лишении родительских прав».

Как уточнили в Представительстве Украины при СЕ, необходимость подготовки такого доклада обусловлена ростом количества сообщений о случаях превышения полномочий социальными службами в странах-членах Совета Европы, о лишении родительской опеки без предоставления надлежащих доказательств. В частности, это касается семей иммигрантов.