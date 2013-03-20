Людям с травмами спины нельзя курить

Курение напрямую связано с болями в спине, пишет EurekAlert. Это доказывает обследование 6779 пациентов с острой болью в позвоночнике и ноге. В целом 8,9% пациентов старше 55 лет курили. В группе "55 лет и младше" курильщиков было 23,9%.

25% человек старше 55 лет бросили курить. То же сделали 26,1% из второй группы. Люди из обеих возрастных групп, продолжавшие курить, жаловались на более острую боль по сравнению с лицами, никогда не имевшими вредной привычки.

При этом отличия в снижении остроты боли в ходе лечения в группах курильщиков и людей, не зависимых от табака, были значительны. Так, людям, бросившим курить во время курса лечения, удалось лучше справляться с болевыми ощущениями по сравнению с теми, кто продолжал курить.

Когда курильщиков разных возрастов рассматривали как отдельную группу, ученые не нашли значительного с клинической точки зрения улучшения в симптоматике. Исследователи настоятельно рекомендуют отказаться от сигарет лицам с хроническими болями и пациентам, перенесшим травмы.