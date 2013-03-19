Спорт способствует сохранению ясного ума в старости

Физкультура полезна не только для мышц, но и для мозга, заявил эксперт в области влияния физической культуры на познавательные способности профессор психологии из Университета Иллинойса Арт Крамер. В настоящее время насчитываются десятки исследований, показывающих, что аэробные упражнения способны увеличить размер критических структур головного мозга и улучшить когнитивные способности детей и пожилых людей, отмечает он:

«Повышенная физическая активность также имеет прямое и относительно быстрое воздействие на познавательные способности и здоровье мозга. Такие результаты в течение нескольких десятилетий демонстрировались в исследованиях, посвященных физической активности животных».

Исследования на людях, многие из которых были проведены в лаборатории Крамера, также показывают, что регулярные физические упражнения, например регулярная ходьба, также повышают умственные способности. Их МРТ демонстрирует, что пожилые люди, занимающиеся спортом, заметно улучшают структуру и функционирование своего мозга, сообщает «Спортивная медицина».

Кстати, вы пробовали чистить зубы левой рукой или ходить по квартире с закрытыми глазами? Не развлечения ради. Делая привычные вещи необычным способом, мы тренируем мозг.