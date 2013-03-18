На дне Марианской впадины выявили активные микроорганизмы

Группа ученых установила, что на дне Марианской впадины - самой глубокой точки мирового океана - живет множество активных микроорганизмов.

Согласно данным исследования, опубликованного в научном журнале Nature Geoscience, речь идет о примитивных одноклеточных микробах, которые ведут более активную жизнь, чем их сородичи, обитающие на меньших глубинах.

Исследователи отмечают, что найденные микроорганизмы размещались на мертвых растениях и существах, оказавшихся на дне океанского желоба, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Самая глубокая точка Марианской впадины - Бездна Челленджера - имеет глубину примерно в 11 тыс. метров. К ее дну дважды в истории отправлялись научные экспедиции. В марте прошлого года на дно впадины спускался кинорежиссер Джеймс Кэмерон.