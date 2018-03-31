Почему японцы такие стройные и здоровые?

Японская кухня является порождением географии Японии. Чем питаться людям, которые живут на небольших каменистых островах в окружении сурового моря? Это вам вовсе не Россия с необъятными хлебными полями, полчищами кур и стадами коров. Однако в Японии превосходно растет рис, а также вокруг обитает различная морская живность. От этой безысходности и появилась традиционная японская кухня. В основе ее лежат рыба и рис, а также овощи, бобовые, морепродукты и фрукты.

Стандартный дневной рацион жителя Японии выглядит примерно следующим образом:

- 300-400 г риса;

- 150-240 г фруктов;

- примерно 270 г овощей;

- 120 г рыбы;

- 60 г бобов;

- 100 г молока;

- не больше одного яйца;

- 2 ч.л. сахара;

- мужчины изредка выпивают по 300-400 г пива.

В сумме получается около 1600-1800 ккал.

Большую часть энергии (порядка 60%) японцы получают из углеводов. Также из пищи в их организмы поступает немного жиров, по большей части ненасыщенных растительных, много витаминов группы B и C, а также фосфор и железо.

Польза риса

Японцы постоянно кушают рис (называемый «гоханом») – до двух-трех раз в день, причем небольшими порциями, а точнее даже крошечными. Естественно, питаются они не привычным для нас пропаренным рисом, а клейкими сортами. Когда зерна развариваются, они слипаются, образуя комочки, которые можно набирать палочками.

Примерно на 7-8 процентов рисовое зерно состоит из белков. Клейкий рис не содержит «быстрых» углеводов, которые способствуют накапливанию жира. Зато рис богат калием, поддерживающим сердечную деятельность, и фосфором, цинком, кальцием, железом, йодом и витаминами группы B. Как известно, они способствуют укреплению нервной системы и улучшению состояния волос, кожи и ногтей.

Во время варки рис обычно не солится. Вместо соли используют разнообразные острые соусы. Остро-сладкие и остро-соленые соусы создаются из сахарной пудры, сои и овощных приправ. В качестве приправ выступают практически все японские огородные и дикие растения, к примеру, белый редис дайкон, васаби, лотос, бамбук или адзино-мото. Последний переводится, как «корень вкуса».

Лучшим мясом является рыба

Жители Японии давно уже уяснили, что почти все морепродукты можно употреблять в еду: кальмаров, моллюсков, крабов, осьминогов, морские водоросли, креветок. Все они богаты фосфором и йодом. Когда в пище содержится достаточное количество йода, щитовидная железа отлично работает, а проблемы с ней нередко вызывают появление лишнего веса. Традиционная японская кухня содержит много блюд из океанской рыбы, наиболее полезной из которой является тунец, скумбрия и лосось.

Следует отметить, что японцы не жарят рыбу и морепродукты. Они слегка их тушат, приготавливают на пару или подают почти в сыром виде. Одним из распространенных способов обеззараживания рыбы является ее замачивание в уксусе. В результате такой обработки продукт не теряет своих ценных веществ и превосходно усваивается организмом.

В Японии не используется такое понятие, как «основное блюдо». Худеющим следует знать, что размер съедобных морепродуктов обычно невелик, поэтому во время трапезы японцы съедают по нескольку небольших блюд. Также здесь отсутствует понятие «взять добавку».

Соевый соус, соевое масло, соевый сыр…

В традиционной японской кухне очень распространен такой продукт, как бобы, и в особенности соя. Ученые провели исследование, которое позволило доказать, что соя оказывает противораковый эффект, а женщинам она особенно полезна.

Также соя является известным источником растительного белка (в соевой муке его более 50%). Соевое масло содержит большое количество полезных элементов, таких как холин, витамины группы B и E, различные минералы и лецитин, необходимый для нормального жирового обмена.

Традиционный завтрак в Японии нередко включает в себя «тофу» - сыр из соевого белка, внешне напоминающий творог. Соевые бобы также используются для приготовления вязкой массы «мисо», для которой бобы перемалываются, варятся, а для брожения добавляются дрожжи. Мисо используют в качестве основы для различных супов.

Веточки и листочки

Японский стол практически не может обойтись без овощей. Здесь обошлось без особой экзотики: огурцы, капуста, репа, редис, картофель, баклажаны, морковь, салат… Многие блюда готовятся на рыбьем жире или растительном масле.

Также японцы кушают много фруктов, причем любых, которые им только удается выращивать в своем не самом подходящем для этого климате. Для приготовления популярного японского прохладительного напитка кори используют лед и фруктовый сироп. Однако главным напитком японской кухни, разумеется, является зеленый чай без сахара.

Хитрость в том, что заваривается он не так, как обыкновенный черный. Если его заварить традиционным для черного чая способом, зеленый чай получится горьким. Кипящая вода должна контактировать с листьями зеленого чая не дольше 20 секунд.

Как распознать настоящую японскую диету?

Что же собой представляют распространенные японские, а вернее лже-японские диеты? Выявить подделку совсем несложно: это не богатый разнообразными продуктами двухнедельный цикл питания. Правила достаточно строгие: четкий список продуктов на каждый день и определенная последовательность их употребления. Но этот набор продуктов очень далек от японских традиций, так как в стране Восходящего Солнца не сильно увлекаются мясом, кофе, курицей, яйцами, молочными продуктами. В некоторые дни, сидящие на лже-японской диете люди должны получать меньше 15 г углеводов (главных источников энергии). Что касается японцев, они большую часть дневных калорий получают из углеводов, и прежде всего, из риса. Еще так называемая «японская диета» содержит очень много жиров (порой до 60%), а также недодает организму человека почти все важнейшие микроэлементы и витамин C.

natural-medicine.ru