В Беларуси продукты с ГМО почти не попадают в торговую сеть

В Беларуси генно-модифицированные продукты практически не попадают в торговую сеть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель Национального координационного центра биобезопасности Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Сергей Дромашко.

«В Беларуси на содержание генно-модифицированных компонентов (ГМК) проверяется соя и кукуруза, все продукты, которые из них производятся, а также пищевые добавки и детское питание, изготовленные с использованием сои и кукурузы», - отметил С. Дромашко.

По его словам, с 2006 года специальная лаборатория при Национальном координационном центре биобезопасности проверила 18 тысяч образцов продукции, и ГМК были выявлены только в 140 образцах.

«Большинство из этих образцов – соя и изготовленные из нее продукты. Таким образом, в среднем ГМК выявляются менее чем в 0,8% всей продукции, причем в последние годы этот показатель снижался: в 2010 году – 0,26%, в 2011 году – 0,21%, в 2012 году – 0,13%. Аналогичные результаты имеют 17 других белорусских лабораторий, которые занимаются проверкой продукции на ГМК», - подчеркнул С.Дромашко.

Он отметил, что продукция с генно-модифицированными компонентами подлежит обязательной маркировке «Содержит ГМО».

«Как правило, магазины не берут на реализацию такую продукцию – она плохо продается. Поэтому в основном продукты с ГМК идут на корм скоту. Детское питание, изготовленное с использование трансгенной сои, запрещено для реализации в Беларуси», - подчеркнул С.Дромашко.

По его информации, что касается других продуктов, то содержание в них генно-модифицированных компонентов крайне маловероятно, так как более 99% площадей в мире, на которых выращиваются трансгенные растения, занято кукурузой, соей, а также двумя техническими культурами – рапсом и хлопчатником.

«Наша лаборатория проводила мониторинговые проверки риса, томатов, картофеля, и ни одного случая наличия ГМО не было выявлено», - отметил С.Дромашко.