Мармелад выводит из организма вредные вещества

Учёные из Университета Стокгольма утверждают: мармелад, фруктовые желе, варенье из ягод и фруктов незаменимы для здоровья, так как содержащийся в них пектин выводит из организма вредные вещества, сообщает The Epoch Times.

Пектин – это углевод растительного происхождения, имеющий необычную химическую структуру, которая позволяет связывать все тяжелые металлы. У пектина очень высокие поглощающие свойства, сильнее, чем у активированного угля, кристаллической целлюлозы и других похожих веществ. Поэтому пектин выводит из организма тяжёлые соли, свинец и разные вредные вещества.

Фруктовые желе и мармелад не могут помочь решить все проблемы организма, но, по мнению многих специалистов, ежедневное употребление этих сладостей поможет снизить риск неприятных осложнений.