В реке в Шанхае обнаружили 900 мертвых свиней
16:39, 11 марта 2013Зарубежные новости
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Думают, как очистить воду
В реке Хуанпуцзян в Шанхае, которая является источником питьевой воды для города, обнаружены 900 трупов свиней.
Пока не понятно, каким образом животные попали в реку. Не известно также, утонули ли они в воде или же были сброшены в Хуанпуцзян мертвыми, передает «Газета.Ru».
Местные власти начали расследование инцидента.
В данный момент специалисты выясняют, как случившееся повлияло на качество питьевой воды и какие меры необходимо принять для ее очистки.
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