Красивый мужчина - источник качественного потомства
09:17, 06 марта 2013Зарубежные новости
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Сделали вывод испанские ученые
Женщины предпочитают красавчиков, потому что подсознательно видят в них источник качественного потомства. К такому выводу пришли испанские ученые.
Красота в значительной степени связана с симметричностью черт лица, отмечают антропологи. Ученые из университета Валенсии в ходе исследования пришли к выводу, что симметричные черты лица (т.е., внешняя красота) говорят о хорошем физическом здоровье на генетическом уровне. Также установлено, что у мужчин с красивыми чертами лица качество спермы, как правило, лучше, чем у некрасивых.
По словам ученых, эволюционный механизм заставляет женщин видеть в красивом мужчине того, кто способен дать здоровое потомство.
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