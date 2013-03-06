Красивый мужчина - источник качественного потомства

Женщины предпочитают красавчиков, потому что подсознательно видят в них источник качественного потомства. К такому выводу пришли испанские ученые.

Красота в значительной степени связана с симметричностью черт лица, отмечают антропологи. Ученые из университета Валенсии в ходе исследования пришли к выводу, что симметричные черты лица (т.е., внешняя красота) говорят о хорошем физическом здоровье на генетическом уровне. Также установлено, что у мужчин с красивыми чертами лица качество спермы, как правило, лучше, чем у некрасивых.

По словам ученых, эволюционный механизм заставляет женщин видеть в красивом мужчине того, кто способен дать здоровое потомство.

likar.info