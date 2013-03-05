Самая пожилая женщина в мире отмечает свое 115-летие

Самая пожилая женщина в мире отмечает сегодня свое 115-летие.

По этому случаю родившаяся в 1898 году Мисао Окава из японского города Осака получила букет цветов. Сотрудники дома для престарелых, где она живет, приготовили ей любимое блюдо - маринованную скумбрию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Мисао Окава была на прошлой неделе официально зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса как самая пожилая женщина планеты. У нее трое детей, двое из них старше 90 лет. У японки четверо внуков и шестеро правнуков. Госпожа Окава никогда не страдала от каких-либо серьезных заболеваний, она достаточно бодра для своего возраста и активно передвигается в инвалидной коляске.

В Японии проживает и самый пожилой в мире мужчина. Дзироэмон Кимура из города Киото родился 19 апреля 1897 года.

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