В России 27 человек попали в больницу из-за выброса хлора

В России 27 человек попали в больницу в результате выброса хлора на химическом предприятии в Пермском крае.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ЧП произошло на предприятии «Сода-Хлорат», расположенном в Березниках. Сообщение о происшествии поступило в региональное отделение МинЧС утром.

В цехе по производству жидкого хлора в результате нарушения технологического процесса произошел кратковременный выброс химического вещества.

К настоящему времени обстановка в районе предприятия нормализовалась, утечки хлора нет, загазованность отсутствует, превышения ПДК и запаха хлора в воздухе нет, отмечают спасатели.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.

echo.msk.ru