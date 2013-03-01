В России 27 человек попали в больницу из-за выброса хлора
12:42, 01 марта 2013Зарубежные новости
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На химпредприятии
В России 27 человек попали в больницу в результате выброса хлора на химическом предприятии в Пермском крае.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ЧП произошло на предприятии «Сода-Хлорат», расположенном в Березниках. Сообщение о происшествии поступило в региональное отделение МинЧС утром.
В цехе по производству жидкого хлора в результате нарушения технологического процесса произошел кратковременный выброс химического вещества.
К настоящему времени обстановка в районе предприятия нормализовалась, утечки хлора нет, загазованность отсутствует, превышения ПДК и запаха хлора в воздухе нет, отмечают спасатели.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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