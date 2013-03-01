Как подготовить организм к весне

Весна – пора любви и хорошего настроения, но зачастую после зимы состояние здоровья нарушает царящую гармонию. Чтобы чувствовать себя хорошо и наслаждаться первым теплом, подготовьтесь к встрече весны заранее.

1. Принимайте витамины. Весной, как правило, возникает авитаминоз, который накладывает негативный отпечаток на внешний вид, да и самочувствие оставляет желать лучшего. Также при нехватке необходимых микроэлементов снижается иммунный ответ организма, поэтому люди чаще заболевают.

2. Сходите на прием к иммунологу, если вы часто болеете. Вам подберут специальный препарат, который поможет решить эту проблему. Восстановить иммунитет можно и самостоятельно, нормализовав микрофлору кишечника. Для этой цели ешьте как можно больше кисломолочных продуктов или принимайте лакто- и бифидобактерии.

3. Очистите организм от шлаков и токсинов. Их излишек вызывает вялость, сонливость и плохое самочувствие. Если у вас ощущается тяжесть в кишечнике, устраивайте разгрузочные дни. Чтобы вас не мучил голод, ешьте фрукты или отварные овощи, например, свеклу или морковь. Пейте несладкий чай или натуральный сок, неплохо подходит и кефир. Улучшают работу пищеварения орехи.

4. Занимайтесь спортом не только в преддверии весны, но и в другое время года. Активные физические упражнения помогут поддержать тонус мышц, работу внутренних органов, да и на фигуре скажутся положительно. Люди, которые ежедневно делают зарядку, меньше болеют. Необязательно часами находиться в спортивном зале, достаточно 30 минут, чтобы поддерживать себя в форме.

5. Избегайте стрессов и хронической усталости – это ослабляет не только психику, но и здоровье в целом. Если вы очень импульсивный человек или страдаете бессонницей, принимайте седативные средства. Хорошее воздействие на организм оказывает пустырник, корень валерианы и мята. Заваривайте 2 столовые ложки травы в 200 мл кипятка. Принимайте 2 раза в день по 50 мл, оставшийся отвар храните в холодильнике.

6. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе. Но в период эпидемий избегайте мест, где массовое скопление людей, чтобы избежать заражения. Если вы будете вести активный и здоровый образ жизни, весна порадует вас сочными красками и особой атмосферой.

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