В Швейцарии несколько человек погибли в ходе стрельбы

Несколько человек погибли в ходе стрельбы на одной из фабрик вблизи швейцарского города Люцерн.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным полиции, есть также раненые.

Инцидент произошел на деревообрабатывающем предприятии в городе Менцнау, говорится в сообщении полиции.

По словам очевидца, на которого ссылается газета Luzerner Zeitung, погибли пять человек, однако эти данные не подтверждаются из других источников.

В газете сказано, что стрельба началась в столовой предприятия утром.

На одном швейцарском новостном сайте сообщалось, что на место инцидента прибыли три вертолета.

Также отмечается, что открыта горячая телефонная линия для членов семей работников фабрики.

Швейцария занимает одно из первых мест в мире по количеству оружия, имеющегося в личном пользовании, однако уровень преступлений, связанных со стрельбой, в этой стране относительно невысок.

bbc.co.uk