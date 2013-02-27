В Сирии за неделю погибли 70 детей
13:25, 27 февраля 2013Зарубежные новости
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По данным Human Rights Watch
По данным Human Rights Watch, за прошедшую неделю в Сирии погибли по меньшей мере 70 детей, сообщает ВВС-Россия.
По информации правозащитников, с 18 по 22 февраля жертвами ракетных ударов, которые нанесли правительственные силы по жилым районам Алеппо, стал 141 человек.
Кроме того, как сообщает ЮНИСЕФ, в результате взрыва машины на территории школы в Дамаске погибли по меньшей мере 20 детей.
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