В Сирии за неделю погибли 70 детей

По данным Human Rights Watch, за прошедшую неделю в Сирии погибли по меньшей мере 70 детей, сообщает ВВС-Россия.

По информации правозащитников, с 18 по 22 февраля жертвами ракетных ударов, которые нанесли правительственные силы по жилым районам Алеппо, стал 141 человек.

Кроме того, как сообщает ЮНИСЕФ, в результате взрыва машины на территории школы в Дамаске погибли по меньшей мере 20 детей.