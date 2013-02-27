Бананы помогают преодолеть стресс

Сахар, который содержат бананы, быстро переваривается и поступает в кровь, насыщая организм энергией и силой. Ученые утверждают, что бананы способствуют выработке эндорфинов – гормонов счастья, именно поэтому бананы рекомендованы людям, страдающим депрессией.

Улучшение самочувствия ученые объяснили тем, что бананы содержат трипотофан, один из видов протеина, который организм преобразует в серотонин (гормон счастья), а как известно, он расслабляет, улучшает настроение и в общем заставляет человека чувствовать себя счастливее.

Высокое содержание витаминов группы В в бананах помогает успокоить нервную систему. Витамин В6 регулирует уровень глюкозы в крови, - поэтому при менструации бананы незаменимый продукт, который сможет откорректировать ваше настроение.

edinstvennaya.ua