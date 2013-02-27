Как снять усталость в ногах

Многие из нас обожают носить высокие каблуки, которые делают нас выше, стройнее и во всех отношениях привлекательнее. Но, увы, они также весьма негативно действую на наши ноги, которые к вечеру такого дня тяжелеют, "гудят", отекают (особенно летом) и даже болят. Но как же облегчить состояние? Предлагаем усвоить несколько простых правил, выполнение которых поможет продлить здоровье и молодость ваших ног:

- Если приходится долго сидеть, необходимо делать короткие перерывы по 5-7 минут каждый час. Во время такого отдыха надо встать, походить, немного потоптаться на одном месте. Можно сделать 5-6 приседаний и наклонов вперед. Эти упражнения помогут восстановить кровообращение.

- Если вы долго ходили и чувствуете сильную усталость в ногах, то необходим покой. Нужно сесть в кресло и придать нижним конечностям возвышенное положение, например, положить ноги на стул. Это создаст хороший отток венозной крови и лимфы, и через 15 минут можно вернуться к своим делам.

- Вечером можно также сделать массаж или самомассаж легкими поглаживающими движениями снизу вверх, продолжительностью 8-10 минут.

- Контрастный душ очень хорошо помогает при большой нагрузке и отеках. Техника выполнения: ноги до колена обливаем холодной водой, затем горячей (примерно 40 градусов), и так чередовать горячую и холодную воду в течение 5-8 минут. Заканчивать процедуру холодной водой. Контраст горячей и холодной воды укрепляет сосуды и капилляры, следовательно, улучшается кровоснабжение и питание мышц и сосудов.

- Летом можно делать ванночки для ног с прохладной водой, благотворно влияет занятие плаванием. При жаре идет большая нагрузка на сердечно сосудистую систему, а вода охлаждает организм, а так же мы получаем эффект гидромассажа.

- Для профилактики венозной недостаточности и варикозного заболевания можно пользоваться лечебным трикотажем - чулки, гольфы, колготки 1 класса компрессии. Они равномерно сжимают ногу, заставляя работать глубокие вены, и предупреждают появление отеков. Приобрести такой трикотаж можно в аптеке или медицинской технике.

- Не нужно забывать о том, что длительная ходьба на высоких каблуках так же усиливает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно сосудистую систему, поэтому, если намечается трудный день "на ногах", подберите удобную обувь на плоском ходу.

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