За что убили усыновленного американцами 13-летнего мальчика из Украины?

Относительно смерти в 2011 году усыновленного американцем несовершеннолетнего украинского мальчика Эндрю Батлера посольство Украины в США провело соответствующую проверку и установило, что он вместе с двумя другими детьми был усыновлен в 2003 году гражданами США по решению Краматорского суда Донецкой области .

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, после того, как стало известно о смерти ребенка, с целью безотлагательного выяснения обстоятельств дела заместитель министра Андрей Олефиров, который находится с рабочим визитом в США, и посол Украины в США Александр Моцык провели 22 февраля встречи с высокопоставленными должностными лицами Государственного департамента, в частности старшим помощником заместителя Госсекретаря М.Йововичем и помощником заместителя Госсекретаря Дж.Петитом.

«Кроме этого, отмеченный вопрос затрагивался также во время выступления А.Олефирова в Фонде «Карнеги» и в рамках работы украинско-американской рабочей группы по вопросам демократии и верховенства права», - отметили в пресс-службе.

Сейчас консульскими сотрудниками Посольства Украины в США осуществляются мероприятия по обеспечению прямого доступа к детям. В ближайшее время дипломаты посетят местожительство детей и усыновителя, которые находятся под особым патронатом социальной службы штата Западная Вирджиния.

По информации Посольства Украины в США, усыновитель, действия которого повлекли смерть ребенка, осужден и отбывает наказание.

Вопрос находится на особом контроле в Посольстве Украины в США и Министерстве иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что в США усыновитель застрелил 13-летнего мальчика с Украины. Сигнал о гибели приемного ребенка поступил в Посольство России в Вашингтоне. Проверка показала, что он был усыновлен не в России, а в Украине, в Донецке.

Как сообщили российские дипломаты, они проинформировали о произошедшем украинских коллег и Госдепартамент США.

Погибший ребенок не находился на российском консульском учете, и соответственно настоящие его имя и фамилия россиянам неизвестные. В Америке его звали Эндрю Артур Батлер, на момент гибели в июне 2011 года ему было 13 лет.

Обстоятельства трагедии, произошедшей в городке Хеджсвилл, в общих чертах известны. Приемный отец подростка Уильям Аллан Батлер убил его выстрелом в голову. Он сам рассказал об этом полицейским, прибывшим на место события, сказав, что будто бы оборонялся.

Как утверждал Батлер-старший, которому тогда было в 73 года, он решил научить приемного сына обращению с оружием, дал ему пистолет и вывел на двор. По его словам, он пошел устанавливать мишень и в это время услышал за спиной выстрел. Решив, что Эндрю пытался его застрелить, он развернулся и выстрелил мальчику в голову.

Убийцу судили, но он пошел на соглашение со следствием и в результате признал себя виновным лишь в преступной неосторожности - на том основании, что дал заряженное оружие ребенку. Его засудили к тюремному заключению.

Российским дипломатам пришлось разбираться в этой истории после телефонного звонка в посольство одного из соседей Батлера. Тот узнал из СМИ о проблемах с российскими детьми в США и решил на всякий случай поделиться информацией, поскольку думал, что погибший мальчик тоже был россиянином.

У семьи Батлеров было еще двое приемных детей. Из полицейских протоколов также известно, что 12-летняя девочка была в момент трагедии в доме и, выглянув в окно, увидела, как брат, упавший на землю, истекал кровью.