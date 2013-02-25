На острове Маврикий обнаружены следы исчезнувшего континента

Норвежские геологи обнаружили в песках на острове Маврикий следы древних вулканических пород, которые сформировались примерно 1,9 миллиарда лет назад и существовали в виде небольшого, давно исчезнувшего континента на месте современного Индийского океана.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Остров Маврикий расположен в юго-западной части Индийского океана, в двух тысячах километрах к востоку от Африки. Этот остров сравнительно молод - он возник примерно 8 миллионов лет назад в результате вулканической активности. В этом регионе до сих пор существуют очаги тектонической нестабильности - так, в июле 2012 года на Маврикии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Группа геологов под руководством Тронда Торсвика (Trond Torsvik) из университета Осло (Норвегия) нашла на Маврикии следы не только современных, но и древних геологических процессов, изучив изотопный состав гранул из минерала циркона в песках острова. Как отмечают исследователи, кристаллы циркона образуются только внутри магматических горных пород, составляющих основу земной коры на континентах.

Относительно молодой возраст острова, и большое расстояние до ближайших участков континентальной коры в виде Африки и Мадагаскара позволили ученым предположить, что данные кристаллы являются «останками» континента, породы которого погрузились на дно моря в далеком прошлом. Авторы статьи собрали 20 зерен циркона и вычислили их возраст, сравнив долю изотопов урана и свинца внутри них.

Оказалось, что кусочки циркона были очень древними - их возраст достигал 1,9 миллиарда лет. По всей видимости, в западной части современного Индийского океана когда-то существовал небольшой континент. Как предполагают ученые, этот микро-континент, Мавриция, состоял из современных Индии, Мадагаскара и некоторых других островов, и был разрушен 83 миллиона лет назад. Его «останки» можно увидеть в виде пояса из относительно толстой морской коры, вытянутого от Мадагаскара к Индии, заключают авторы статьи.