Чем полезна изысканная еда?
Не количество, а качество
Сегодня идея о том, что проблемы с весом можно преодолеть путем самоограничения, вызывает все больше сомнений. А что если выход в том, чтобы перейти от чревоугодия… к гурманству? Вот аргументы.
Наслаждаться едой и совершенно не беспокоиться о весе — для большинства из нас это звучит нереально. Изобилие еды и стимулирование инстинкта потребления, характерные для современного общества, разжигают аппетит. Что толкает нас к необходимости постоянно контролировать вес, чтобы избежать связанных с этим психологических проблем и неприятностей со здоровьем.
Наши отношения с едой отягощены беспокойством и чувством вины, оставляющими слишком мало места для удовольствия. Гурманы — любители хорошей еды — могут преподать нам урок наслаждения вкусом, для того чтобы помочь нам приблизиться к гармонии как с едой, так и со своим телом. Редкие вина, экзотические фрукты, деликатесы дают утонченное наслаждение нашим чувствам. Воспитание чувственности, обострение восприятия помогают нам лучше узнавать самих себя и окружающий мир.
Точно так же, как при массовом производстве любых вещей, в случае с едой существует принцип: выбирать не количество, а качество. Вместо отказа от удовольствий можно переориентировать свой выбор. Эта тенденция пересмотра своих предпочтений возникла благодаря демократизации культуры гедонизма и затрагивает главным образом средний класс.
Деликатесы из гастрономического бутика — безусловная роскошь, но она доступна гораздо большему количеству людей, нежели «Феррари». Эта роскошь-удовольствие тесно связана с эмоциональной сферой и возвращает нас от потребностей социальных (демонстрировать свой статус и финансовые возможности) к потребностям чувственным. А заодно позволяет повысить самооценку.
Придавать значение тому, что ешь, — это равносильно тому, что пробовать жизнь на вкус. То, как человек относится к еде, — своего рода метафора того, как он относится к жизни. Человек, неразборчивый в еде, точно так же всеяден в жизни.
Или, если у него несварение желудка, он не в состоянии „переварить“ то, что происходит в его жизни. А если он переедает, то и в жизни, скорее всего, он так же механически, пассивно поглощает все случающееся с ним, не усваивая. То есть не делая осознанного выбора и не извлекая опыта.
Потребность есть больше, чем нужно для поддержания жизни, считается показателем того, что многие жизненно важные потребности не удовлетворены.
Такой человек не умеет удовлетворять эти потребности в контакте с людьми, с окружающим миром, — это потребности в любви, реализованности, собственной ценности, в принадлежности к группе и т. д.