Чем полезна изысканная еда?

Се­год­ня идея о том, что про­бле­мы с ве­сом мож­но пре­одо­леть пу­тем са­мо­ог­ра­ни­че­ния, вы­зы­ва­ет все боль­ше со­мне­ний. А что если вы­ход в том, что­бы пе­рей­ти от чре­во­уго­дия… к гур­манст­ву? Вот ар­гу­мен­ты.

На­слаж­дать­ся едой и со­вер­шен­но не бес­по­ко­ить­ся о ве­се — для боль­шинст­ва из нас это зву­чит не­ре­аль­но. Изоби­лие еды и сти­му­ли­ро­ва­ние ин­стинк­та по­треб­ле­ния, ха­рак­тер­ные для со­вре­мен­но­го об­щест­ва, раз­жи­га­ют ап­пе­тит. Что тол­ка­ет нас к не­об­хо­ди­мос­ти по­сто­ян­но кон­тро­ли­ро­вать вес, что­бы из­бе­жать свя­зан­ных с этим пси­хо­ло­ги­чес­ких про­блем и не­при­ят­нос­тей со здо­ровь­ем.

На­ши от­но­ше­ния с едой отя­го­ще­ны бес­по­койст­вом и чувст­вом ви­ны, остав­ля­ю­щи­ми слиш­ком ма­ло ме­с­та для удо­вольст­вия. Гур­ма­ны — лю­би­те­ли хо­ро­шей еды — мо­гут пре­по­дать нам урок на­слаж­де­ния вку­сом, для то­го что­бы по­мочь нам при­бли­зить­ся к гар­мо­нии как с едой, так и со сво­им те­лом. Ред­кие ви­на, эк­зо­ти­чес­кие фрук­ты, де­ли­ка­те­сы да­ют утон­чен­ное на­слаж­де­ние на­шим чувст­вам. Вос­пи­та­ние чувст­вен­нос­ти, об­ост­ре­ние вос­при­я­тия по­мо­га­ют нам луч­ше узна­вать са­мих се­бя и окру­жа­ю­щий мир.

Точ­но так же, как при мас­со­вом про­из­водст­ве лю­бых ве­щей, в слу­чае с едой су­щест­ву­ет прин­цип: вы­би­рать не ко­ли­чест­во, а ка­чест­во. Вмес­то от­ка­за от удо­вольст­вий мож­но пе­ре­ори­ен­ти­ро­вать свой вы­бор. Эта тен­ден­ция пе­ре­смот­ра сво­их пред­по­чте­ний воз­ник­ла бла­го­да­ря де­мо­кра­ти­за­ции куль­ту­ры ге­до­низ­ма и за­тра­ги­ва­ет глав­ным об­ра­зом сред­ний класс.

Де­ли­ка­те­сы из гаст­ро­но­ми­чес­ко­го бу­ти­ка — без­ус­лов­ная рос­кошь, но она до­ступ­на го­раз­до боль­ше­му ко­ли­чест­ву лю­дей, не­же­ли «Фер­ра­ри». Эта рос­кошь-удо­вольст­вие тес­но свя­за­на с эмо­ци­о­наль­ной сфе­рой и воз­вра­ща­ет нас от по­треб­нос­тей со­ци­аль­ных (де­мон­ст­ри­ро­вать свой ста­тус и фи­нан­со­вые воз­мож­нос­ти) к по­треб­нос­тям чувст­вен­ным. А за­од­но по­зво­ля­ет по­вы­сить са­мо­оцен­ку.

При­да­вать зна­че­ние то­му, что ешь, — это рав­но­силь­но то­му, что про­бо­вать жизнь на вкус. То, как че­ло­век от­но­сит­ся к еде, — сво­е­го ро­да ме­та­фо­ра то­го, как он от­но­сит­ся к жиз­ни. Че­ло­век, не­раз­бор­чи­вый в еде, точ­но так же все­яден в жиз­ни.

Или, если у не­го не­сва­ре­ние же­луд­ка, он не в со­сто­я­нии „пе­ре­ва­рить“ то, что про­ис­хо­дит в его жиз­ни. А если он пе­ре­еда­ет, то и в жиз­ни, ско­рее все­го, он так же ме­ха­ни­чес­ки, пас­сив­но по­гло­ща­ет все слу­ча­ю­ще­е­ся с ним, не усва­и­вая. То есть не де­лая осо­знан­но­го вы­бо­ра и не из­вле­кая опы­та.

По­треб­ность есть боль­ше, чем нуж­но для под­дер­жа­ния жиз­ни, счи­та­ет­ся по­ка­за­те­лем то­го, что мно­гие жиз­нен­но важ­ные по­треб­нос­ти не удов­летво­ре­ны.

Та­кой че­ло­век не уме­ет удов­летво­рять эти по­треб­нос­ти в кон­так­те с людь­ми, с окру­жа­ю­щим ми­ром, — это по­треб­нос­ти в люб­ви, ре­а­ли­зо­ван­нос­ти, собст­вен­ной цен­нос­ти, в при­над­леж­нос­ти к груп­пе и т. д.

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