Женщины в состоянии стресса преимущественно зачинают девочек

Британские ученые утверждают, что женщины, которые несколько недель, предшествующих зачатию ребенка, находились в состоянии стресса, имеют гораздо больше шансов родить девочку, чем мальчика.

Результаты исследований, проведенных учеными Оксфордского университета совместно с американскими коллегами, объясняют тот факт, что период экономического кризиса процент новорожденных девочек возрастает, а количество мальчиков, рождающихся после революций и переворотов, снижается.

Отчет по данной работе был представлены на днях на ежегодной конференции Американского общества репродуктивной медицины (American Society for Reproductive Medicine), которая проходила в городе Орландо, штат Флорида.

В статье, опубликованной сегодня, 17 октября, на страницах британского издания The Daily Mail, приводится такой пример: в течение несколько месяцев после террористических актов 9/11, количество мальчиков, появляющихся на свет в роддомах Нью-Йорка, резко уменьшилось.

Сегодня ученые объясняют этот феномен увеличением количества так называемых "гормонов стресса" в крови будущих матерей.

Известно, что пол ребенка определяется набором хромосом в сперме отца. Однако медики не исключают, что высокий уровень кортизола препятствует проникновению в матку мужского эмбриона. Кроме того, этот вид зародышей отличается большей чувствительностью и скорее гибнет при повышении уровня гормонов стресса.

gazeta.ua