"Фаст-фуд" настолько же вреден, как и смертоносный гепатит

Регулярно питаться в "фаст-фудах" – очень вредно. Наиболее всего страдает от такого рациона печень. Влияние на печень продукции "фас-фудов" так же вредно, как и гепатит.

Об этом заявил доктор Дрю Ордон, который является ведущим американского телешоу "Доктора".

Как утверждает доктор Ордон, особенно негативно влияют на печень жареная курица, а также жареный лук. В их приготовлении используют, по словам доктора, не только жир и соль, но также и сахар.

Количество жиров в блюдах, которые предлагают учреждения быстрого питания, способствуют ожирению печени. При этом, как отметил доктор Ордон, с ферментами печени происходит то же самое, что и при заболеваниях гепатитами.

Также Дрю Ордон сообщил, что даже "обычный салат" в "фаст-фудах" может содержать очень вредные химические вещества, которые используют для продления "свежести" овощей.

telegraf.com.ua