Более 1200 людей нуждаются в медпомощи после взрыва метеорита

Более 1200 человек обратились за медицинской помощью в Челябинской области после взрыва метеорита.

Большинство пострадавших порезались стеклами разбившихся окон, сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на МВД России.

Власти региона уже оценили ущерб от падения метеорита в 1 млрд рублей (более 33 млн долларов)

Падение обломков космического тела сопровождалось взрывами, из-за которых во множестве зданий лопнули стекла.

Были эвакуированы студенты Южно-Уральского университета и рабочие с нескольких заводов, остановлены занятия в школах Челябинска.

По словам очевидцев, в течение 20-30 минут обстановка в городе "напоминала зону военных действий". Видео, размещенное в Интернете, показывает испуганных, кричащих детей в усыпанных битым стеклом коридорах одной из школ.

После сообщений о вспышках и "огненных шарах" в ряде городов на Урале и в Западной Сибири в МЧС России уточнили, что жители наблюдали не метеоритный дождь, а взрыв одного крупного метеорного тела.

"По предварительной оценке, над территорией Уральского федерального округа произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы", - говорится в сообщении МЧС РФ.

Руководитель областного минздрава Марина Москвичева заявила, что на 23.00 по местному времени (21.00 мск) пятницы число пострадавших - 1142, из них 258 детей, госпитализированы 48 человек.