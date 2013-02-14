Томатный сок восстанавливает мышцы после тренировок

После занятий в спортзале нужно пить томатный сок, заявили греческие ученые. Они выяснили, что этот напиток отлично помогает мышцам восстановиться после тренировок. Результаты исследования опубликованы в журнале «Пищевая и химическая токсикология».

В ходе 2-месячного эксперимента медики наблюдали за 15 спортсменами, контролируя различные показатели здоровья до, во время и после занятий спортом. 9 участников после тренировки пили томатный сок, а 6 – традиционные энергетические напитки для спортсменов. Эксперимент показал, что процесс восстановления мышц и уровня глюкозы протекал быстрее, у тех, кто пил томатный сок.

По мнению экспертов, такой эффект – результат действия ликопина, вещества, придающего томатам красный цвет.

likar.info