Почему февраль - самый депрессивный месяц?

На февраль приходится самый тяжелый депрессивный период года. В это время из-за зимнего короткого светового дня максимально обостряется нарушения функций эпифиза - органа, регулирующего суточный ритм человека. В феврале это наиболее ощутимо, потому что проходят праздники во время которых организм еще больше сбивается с рабочего ритма.

Как побороть усталость, раздражительность и войти в рабочий ритм советует врач-невролог первой категории Ирина Даценко.

"Вялость, нарушение сна и режима питания, легкие раздражения, недовольства, подавленность - это симптомы" зимнего блюза ". Это состояние, а если он длится три и более сезона подряд, то диагностируют депрессию. Легче выйти из блюза чем вылечить депрессию".

Лучшее лечение депрессии, по мнению Ирины Даценко, это профилактика. Советует широко открывать окна, чтобы в комнате было как можно больше света. Дольше в светлое время быть на улице. Хотя бы 4-5 раз в неделю по 20-40 минут делать физические упражнения.

"Упражнения способствуют выделению гормонов счастья - эндорфинов. Есть морскую рыбу, растительные масла, орехи. Эти продукты богаты жирными кислотами класса Омега-3, которые способствуют нормализации работы мозга, повышают умственные способности, улучшают память".

Преодолеть зимний блюз также помогает общение с интересными и приятными людьми и любое рукоделие или хобби. Ни в коем случае нельзя только самостоятельно лечиться медикаментами.

"Нельзя принимать лекарства, которые принимали ваши знакомые и родственники" от депрессии ". В лучшем случае такие лекарства не помогут, а в худшем - могут навредить. От отравлений до психических расстройств".

gazeta.ua