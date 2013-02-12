Госдума России запретила курение в общественных местах

Государственная дума России приняла закон о запрете курения в общественных местах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, за этот закон в третьем, окончательном чтении проголосовал 441 российский депутат.

Закон после его одобрения Советом Федерации и подписания Президентом должен вступить в силу 1 июня 2013 года.

Согласно положениям закона, в РФ с 1 июня 2013 года запрещается курение в учреждениях образования (в том числе в школах и вузах), здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов власти, органов по делам молодежи, на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках, в ряде других мест.

Вместе с тем ряд положений закона начнет действовать с 1 июня 2014 года. Это запрет на курение в санаториях, в поездах дальнего следования, на воздушных судах и судах дальнего плавания, на транспорте городского и пригородного сообщения, на расстоянии менее 15 метров от входов в вокзалы и аэропорты или метро. Также с 1 июня 2014 года будет запрещено курить в гостиницах, в помещениях общественного питания, на перронах пригородных железнодорожных станций.

Кроме того, согласно закону, табачным компаниям запретят проводить лотереи и спонсировать фестивали, а их переписка с органами власти будет публиковаться. Сигареты снимут с витрин, на кассах предлагается выставлять лишь прейскурант на табачную продукцию.

Также законом устанавливается запрет на продажу электронных сигарет и жевательной табачной смеси типа насвай.

«Законопроект об ограничении потребления табака поддержали все фракции. В обсуждении инициативы приняло участие большинство населения. Обсуждение проходило в Общественной палате, в интернете. В результате мнения разделились. 70% некурящих считают законопроект недостаточно жестким, 30% курильщиков считают наоборот», - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

20 февраля закон рассмотрит Совет Федерации.