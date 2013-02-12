Маргарин вреднее масла

Диетологи долгое время советовали отказаться от сливочного масла и включить в рацион маргарин, пишет The Daily Mail. В последние 50 лет медики постоянно напоминали нам о том, что следует уменьшить объем потребляемых насыщенных животных жиров, делая выбор в пользу полиненасыщенных овощных жиров. Такие жиры есть в маргарине.

Теперь же американские специалисты, проводившие анализ исследования 1966-1973 годов с участием 458 мужчин 30-59 лет, недавно переживших сердечный приступ или имеющих стенокардию, призывают пересмотреть отношение к маслу.

Половина участников исследования уменьшала потребление животного жира, замещая его сафлоровым маслом и маргарином из этого масла. В итоге подобный режим питания повышал риск смерти от разных причин, включая болезнь сердца, почти в два раза.

В ходе изыскания основное внимание уделялось потреблению омега-6 - полиненасыщенной жирной кислоты. В теле кислота превращается в арахидоновую кислоту, приводящую к высвобождению соединений, которые вызывают воспаление. А хроническое воспаление связано с хроническими недугами. Несмотря на однозначность выводов ученых, в научной среде многие сомневаются в их правильности.

Меддэйли