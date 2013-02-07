Кому категорически нельзя есть изюм

Откуда зимой взять витамины и микроэлементы для укрепления иммунитета? В конце

февраля всегда наблюдается их дефицит, из-за чего организм ослабевает. А допускать этого нельзя. Инфекции не дремлют, вокруг бушует грипп и прочая зараза. Не допустить "пробоя" можно с помощью изюма. Он буквально консервирует в себе летние витамины (сохраняются на 70—80%) и микроэлементы (сохраняются на 100%), которыми богат виноград.

Изюм будет полезен тем, кто:

— хочет укрепить иммунитет. В изюме содержатся вещества-антиоксиданты, в частности олеаноловая кислота. Благодаря ей клетки не разрушаются под действием свободных радикалов, которые нас непрерывно атакуют, а значит, становится крепче весь организм;

— раздражителен, страдает бессонницей, часто жалуется на плохое настроение. Благодаря витаминам В1, В2 и В5, которые сохраняются в изюме, и микроэлементу магнию налаживается работа нервной системы, человек успокаивается, у него улучшается сон.

— страдает остеохондрозом, остеопорозом. В сморщенных ягодах содержится редкий микроэлемент бор, без которого невозможно нормальное усвоение кальция — основного строительного элемента костей.

— болен анемией. Изюм — один из лучших источников железа — микроэлемента, который входит в состав гемоглобина — главного компонента красных кровяных телец.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не рекомендуется употреблять изюм при ожирении, острой сердечной недостаточности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, сахарном диабете.