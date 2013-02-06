Главврачи отказывают молодым специалистам: низка квалификация

Высшая школа выпускает сегодня плохих специалистов: экономистов, юристов, журналистов, пишет Независимая газета . Врачей выпускают тоже плохих. И это, пожалуй, хуже всего. Потому что вред от скверного экономиста или юриста несопоставим с вредом от неграмотного врача. Экономиста, юриста, инженера из серьезной организации уволят, когда выяснится, что он ничего не знает и не умеет. Неграмотного врача, может, в конце концов тоже уволят – но во что обойдется его лечебная деятельность больным.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подчеркивает низкий уровень медицинского образования как одну из серьезнейших проблем российского здравоохранения. Скворцова понимает это как никто – сама врач. Не случайно она назвала нынешнюю подготовку врачей даже в самых известных вузах «бессовестно низкой». Хорошие главные врачи стараются не брать на работу медиков, получивших диплом в последние годы. В медицинских вузах ведь точно так же, как в остальных: можно поступить за деньги, сдавать экзамены за деньги, получить диплом за деньги.

Один студент с трепетной душой, не выносящий вида трупов, сумел окончить мединститут, не побывав в анатомичке. За отметку заплатил. Когда рассказали эту историю очень большому медицинскому чину, он в ответ грустно улыбнулся и сказал, что можно получить отметку в подарок, например, на день рождения. Кто-то из гостей сообщает имениннику, что его подарок – экзамен, допустим, по общей хирургии. Можно смело отправляться, заплачено. Тоже, видимо, реальная история.

Скандалы с зачислением в вузы, разборки с преподавателями стали рутиной. И это в медицинских институтах, где студент должен был отработать каждый пропущенный час, невзирая на самую уважительную причину отсутствия.

Сказанное совсем не значит, что все выпускники такие. Наоборот, есть чрезвычайно образованные молодые специалисты, в курсе всех последних достижений медицины. А те, кто платил за экзамены, куда деваются? Считается, что подаются в медицинские представители фармацевтических фирм. Совсем не обязательно. Имея финансовые возможности и связи, стараются получить «хлебную» специализацию, пристроиться в места, где дают «в карман». Так или иначе, нет никакой гарантии, что не попадешь к подобному эскулапу. Один такой специалист обнаружил, например, кариес в имплантированном зубе.

Во всем мире существуют врачи хорошие и не очень. У нас же разница между хорошим и плохим врачом колоссальная. Врач между тем – профессия массовая. Каждый не может быть кудесником, но должен быть не ниже определенного уровня. Как на Западе.

С 2016 года будет введена обязательная аккредитация врачей для допуска к лечебной деятельности. Так принято в большинстве стран Европы и в США. Занимаются этим саморегулируемые медицинские организации – ассоциации, палаты.

В Германии, куда так любят ездить лечиться наши соотечественники, имеющие такие возможности, все врачи объединены в Немецкую врачебную палату. Выпускник медицинского вуза, желающий заниматься лечебной деятельностью, должен получить так называемый «апробацион», который выдается медицинским департаментом при земельном правительстве. В этом департаменте работают не медики, а юристы.

Апробацион выдается на основании представленных документов: диплома, паспорта, выписки из Центральной судебной палаты об отсутствии или наличии конфликтов с законом (если есть, то каких), справки от врача об отсутствии заболеваний, опасных для общения с пациентами. Сведения о выдаче апробациона сразу идут во Врачебную палату, членом которой становится молодой врач. Без этого он не имеет права заниматься лечебной деятельностью. Членские взносы зависят от заработка и не напрягают. У молодого доктора может быть 100 евро в год. Врач-специалист со стажем 20 лет и соответственно хорошим заработком платит, например, 500 евро в год.

Немецкая врачебная палата занимается защитой прав и интересов врачей, обеспечивает поддержание высоких профессиональных и этических стандартов, консультирует парламент и правительство по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования врачей. Верховным органом является ежегодный национальный съезд врачей, на котором избираются сроком на 4 года президент, два вице-президента и два представителя врачей в правление, в состав которого входят президенты всех земельных (региональных) врачебных палат.

В земельных врачебных палатах существуют арбитражные комиссии, куда может обратиться любой пациент. Комиссии объективно рассматривают жалобы пациентов, притом бесплатно: медицинскую экспертизу оплачивает страховая компания врача-ответчика. Более чем в половине случаев выявляется та или иная врачебная ошибка, хотя в целом их доля ничтожно мала – всего 0,35% от числа обращений к врачам.

Немецкая врачебная палата – не профсоюз и не подменяет его, не призывает к забастовкам. Однако она принимает участие в переговорах с административными органами о деталях оплаты труда, с пенсионными фондами и страховыми кассами. Там много и других функций. Серьезная и уважаемая организация. Как уважаема и профессия врача.

Видимо, нечто подобное мыслится к созданию и в России. Пока еще ничего не сделано, лишь высказаны намерения, но уже появились слухи и страхи. Врачи боятся, что их заставят платить огромные членские взносы, пожилые доктора – что придется сдавать тяжелые в их возрасте экзамены для подтверждения диплома, иначе могут уволить. Появляются все новые желающие порулить медициной.

Не без оснований возникают опасения, что все сведется к еще большей коррупции. Народ мы к этому привычный – само собой каждый раз так выходит. Как в Германии, конечно, вряд ли получится: здесь вам не там. Понятно, что путь будет и далек, и долог. Но ведь так, как сейчас, оставлять нельзя. Уже на краю.