Телевизор - главный враг мужского здоровья

Мужчины, проводящие перед телевизором более 20 часов в неделю, не могут похвастаться высоким качеством спермы. В их семенной жидкости число сперматозоидов снижено на 44%, пишет The Independent.

Врачи подчеркивают: сидячий образ жизни наносит тяжелый удар мужскому репродуктивному здоровью. Напротив, регулярные интенсивные тренировки увеличивают число сперматозоидов (если человек тренируется более 15 минут в неделю, число сперматозоидов будет на 73% выше, чем у лиц, ведущих сидячий образ жизни).

Эти выводы ученые сделали, исследовав образ жизни 189 здоровых мужчин 18-22 лет в течение трех лет. Оказалось, помимо сидячего образа жизни, на состояние спермы влияли стресс, питание, курение. Более того, выяснилось, что эффект регулярной физической активности сходил на нет, если мужчина много сидел перед телевизором.

А вот сотрудники Университета Шеффилда и Манчестера сравнили образ жизни 939 мужчин с низким качеством спермы и 1310 мужчин с нормальным качеством спермы. В итоге выяснилось, что высокий Индекс массы тела, частое потребление алкоголя или наркотиков не особо и влияли на качество семенной жидкости. А вот более свободное белье, действительно, позитивно сказывалось на количестве сперматозоидов.

