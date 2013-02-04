Капли в нос: польза или вред?

Самым распространенным средством для лечения насморка являются сосудосуживающие капли. Они устраняют все неприятные симптомы ринита, облегчают носовое дыхание и, казалось бы, ускоряют выздоровление. Однако есть у капель и недостатки, ставящие под сомнение целесообразность их применения.

Причиной дискомфорта при рините является отек слизистой оболочки носа и обильное выделение слизи. Это препятствует свободному прохождению потоков воздуха, в результате чего носовое дыхание становится затрудненным. Справиться с проблемой помогают назальные капли: сужая сосуды в носу, они устраняют отек и уменьшают скорость образования слизи. Продолжительность действия капель колеблется от 6 до 12 часов. Таким образом, 2-4 закапывания позволяют забыть о насморке на целые сутки.

И все-таки при всех очевидных преимуществах капли для носа имеют существенные недостатки, одним из которых является привыкание. Чтобы его не возникло, необходимо прекратить использование сосудосуживающих препаратов через 5-7 дней. Однако за это время насморк проходит далеко не всегда. В результате этого, человек встает перед выбором: мучиться от нарушения носового дыхания или продолжить лечение каплями. Если выбор сделан в пользу лекарства, следует быть готовым к тому, что рано или поздно сосуды перестанут на него реагировать. В лучшем случае, эффекта от лечения просто не будет. А в худшем − отек от капель может только усилиться.

Еще одной проблемой, которую могут вызвать назальные капли, является истончение слизистой оболочки носа. Это ведет к тому, что сосуды становятся более хрупкими, а потому легко повреждаются при перепадах артериального давления и травмах. В результате, повышается риск возникновения носового кровотечения.

При неправильном применении капли для носа способны вызвать серьезные осложнения, затрагивающие центральную нервную систему. Побочные эффекты такого рода чаще всего наблюдаются у детей. Расстройства сна, повышение артериального давления, учащение сердцебиения − это лишь малая доля нарушений, которые могут возникнуть даже при незначительной передозировке сосудосуживающих капель.

Чтобы капли для носа приносили только пользу, важно четко следовать инструкции по применению. Продолжительность лечения подобными препаратами может составлять не более 7 (а лучше − 5) дней, а суточное количество впрыскиваний не должно превышать трех раз. Перед использованием сосудосуживающих капель, особенно у маленьких детей, необходимо проконсультироваться с врачом.

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