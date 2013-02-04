Глыба льда, упавшая с крыши, тяжело травмировала младенца

В Одинцовском районе Подмосковья днем на коляску с ребенком упала глыба льда, 8-месячный мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как передает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел в поселке Заречье.

Родители ребенка, москвичи, приехавшие в гости к родным в Подмосковье, самостоятельно отвезли ребенка в детскую больницу в Москву, поскольку не дождались приезда «скорой», рассказал РИА Новости родственник пострадавшего. У ребенка ушиб головного мозга, переломом теменной кости слева, разрыв барабанной перепонки.

Вызванная родственниками полиция появилась на месте происшествия лишь спустя несколько часов, а представители управляющей компании отказались вести переговоры до понедельника, пока на работу не выйдет директор предприятия.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовноого дела.

Санкции части 2 статьи 118, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей, предусматривают до одного года лишения свободы, напоминает агентство. О задержанных в связи с происшествием пока не сообщалось.