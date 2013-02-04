В Японии в результате землетрясения ранены люди

В результате землетрясения магнитудой 6,4 на северном японском острове Хоккайдо в ночь на 3 февраля травмы и ранения получили 12 человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня сообщили местные правоохранительные органы.

Удар стихии временно оставил без электричества более 800 жилых домов. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено. Согласно информации компании- оператора "Хоккайдо электро пауэр", внештатных ситуаций на АЭС Томари зафиксировано не было.

По сообщению национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в северной японской префектуре Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 120 км.

Подземные толчки ощущались также в столичном регионе и еще 11 префектурах страны.

В последние три дня в Японии заметно усилилась сейсмическая активность.