У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у юго-восточного побережья Аляски, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщении, размещенное на сайте геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 75 километрах к югу от города Порт-Алекзандр. Очаг залегал на глубине 9,7 километров.

О возможных жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщается.