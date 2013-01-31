У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,0
13:04, 31 января 2013Зарубежные новости
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О возможных жертвах не сообщается
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у юго-восточного побережья Аляски, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщении, размещенное на сайте геологической службы США.
Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 75 километрах к югу от города Порт-Алекзандр. Очаг залегал на глубине 9,7 километров.
О возможных жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщается.
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