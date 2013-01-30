В России размер трудовой пенсии по старости составит 350 долларов

В России с 1 февраля размер трудовой пенсии по старости составит 10,4 тыс. рублей. (около 347 долларов).

Об этом УНИАН сообщили в Пенсионном фонде России.

«1 февраля 2013 года трудовые пенсии почти 37,3 млн российских пенсионеров будут проиндексированы на 6,6 процентов. В результате средний размер трудовой пенсии по старости составит 10,4 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Следующая индексация трудовых пенсий произойдет 1 апреля и ежемесячные выплаты вырастут на 5,5%. Кроме того, в августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

В Пенсионном фонде РФ заверяют, что при этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения россиян будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

По информации Министерства экономического развития РФ размер социальных пенсий с 1 апреля увеличат на 5,1%. В итоге размер средней социальной пенсии в 2013 г. составит 6169 руб. (около 206 долларов).

По российскому законодательству пенсионный возраст наступает в 55 лет у женщин и в 60 лет у мужчин. С этого возраста все работающие граждане получают свою трудовую пенсию. Помимо трудовой существуют другие виды пенсий, предназначающиеся особым категориям граждан. В частности, государственные пенсии и социальные. Социальная пенсия обычно выплачивается тем категориям граждан, кто с детства был нетрудоспособен.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине увеличивается до 894 грн.

С 1 января размер прожиточного минимума в Украине в расчете на одного человека в месяц составляет 1108 грн, минимальной зарплаты – 1147 грн.