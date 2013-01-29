Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Казахстана

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло вчера в Восточном Казахстане, сообщила Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 22.38 по Астане (18.38 по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения был расположен в 227 километрах к востоку от Алма-Аты. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Как сообщают РИА «Новости», в Алма-Ате ощущались подземные толчки силой 4-5 баллов по шкале МSК-64.