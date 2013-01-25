Первые симптомы авитаминоза появляются уже в январе

Самые первые симптомы появляются в январе, когда все начинают приходить в себя после бурных праздников. Именно тогда желательно начать пить витаминные комплексы. Можно конечно увеличить количество фруктов и овощей в ежедневном рационе, но боюсь, что в той синтетике без вкуса и запаха, что продается у нас повсеместно под видом фруктов и овощей витаминов не особо много.

Также стоит увеличить время сна. Считаете сон пустой тратой времени? А зря, мало что так восстановит ваши силы, как сон. Побольше времени проводите на свежем воздухе. В выходные в парк, себя и детей. Особенно детей. И самое время пойти в солярий, ведь именно тепла и солнца нам так не хватает в это время. Февраль и март – самое время достать из холодильника замороженные ягоды, откупорить банки с вареньем, налегать на мед и орехи, грибы и сухофрукты.