Как "работают" противопростудные средства

К индукторам интерферона относятся лекарства, действующими веществами которых являются амизон, арбидол, тилорон и ремантадин.

Благодаря чему возникает эффект? Во-первых, они вызывают повышенную выработку интерферона — белка, который вырабатывается организмом для борьбы с вирусом, а во-вторых, блокируют размножение вируса гриппа.

Когда показаны? Для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ.

Можно ли детям? Амизон — можно, начиная с 6 лет; арбидол — начиная с 2-х лет, тилорон — детям с 7 лет; ремантадин — после года.

Противопоказания. К приему амизона — повышенная чувствительность к препаратам йода, первые три месяца беременности. Тилорон и ремантадин нельзя при кормлении грудью и беременным. Римантадин нельзя принимать при эпилепсии, печеночной и почечной недостаточности. Кроме того, на любой препарат индивидуально может возникнуть аллергия (если после приема препарата начинает тошнить, возникает зуд кожи и т.п. В этом случае нужно выпить пару таблеток активированного угля и прекратить прием препарата).

Как принимать? Амизон рекомендуется принимать после еды, не разжевывая: взрослым — по 1 таблетке в сутки в течение 3–5 дней, в дальнейшем — по 1 таблетке 1 раз в 2–3 дня в течение 2–3 недель; детям от 6 до 12 лет — по 1/2 таблетки через день в течение 3 неднель; детям от 12 до 16 лет — по 1 таблетке через день в течение 2–3 недель.

Остальные индукторы интерферона выпускаются в разных дозировках, поэтому при подборе лечения нужно обращать внимание на вес таблетки (указывается на упаковке "препарат такой-то, в одной таблетке столько-то грамм").

Арбидол нужно принимать: детям в возрасте 2–6 лет — по 0,05 г; 6–12 лет — 0,1 г; старше 12 лет и взрослым — 0,2 г 1 раз в сутки 10–14 дней. Курс — около двух недель. Тилорон взрослым — по 0,250 г 1 раз в неделю, после еды, а затем два раза в неделю по 0,125 г. Детям от 7 лет — по 0,06 г, 1 раз в день после еды. Курс — 6 недель.

Ремантадин — взрослым и детям старше 10 лет по 100 мг 2 раза в сутки; детям до 10 лет дозу рассчитывают так: 5 мг препарата на 1 кг веса ребенка, прием 1 раз в сутки. Курс — месяц.

Характерная особенность диеты во время лечения любыми индукторами интерферона — нужно исключить слабоалкогольные напитки (пиво и вино). Иначе можно серьезно навредить слизистой желудка.