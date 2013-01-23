Число безработных в мире за год вырастет на 5,1 млн

Число безработных людей в мире в текущем году увеличится на 5,1 миллиона человек - до 202 миллионов, и на еще 3 миллиона в 2014 году, прогнозирует Международная организация труда (МОТ).

По итогам прошлого года количество безработных в мире увеличилось до 197 миллионов. По сравнению с 2011 годом показатель вырос на 4 миллиона человек, одна четверть из которых потеряли работу в странах с развитой экономикой. Таким образом, основное увеличение безработных приходится на страны Восточной и Южной Азии и Африки.

Растет безработица и среди молодежи. В настоящее время без работы остаются приблизительно 73,8 миллиона молодых людей, или 12,6%. Ожидается, что к 2014 году их количество может увеличиться еще на 500 тысяч человек, а к 2017 году уровень безработицы среди молодежи может составить 12,9%.

В настоящее время в странах с развитой экономикой приблизительно 35% молодых людей не могут найти работу в течение 6 месяцев или дольше. В 2007 году показатель находился на уровне 28,5%.

По прогнозам организации, даже при незначительном восстановлении экономического роста в 2017 году уровень безработицы по всему миру останется на отметке 6%. При этом число безработных, как ожидается, продолжит расти в течение ближайших пяти лет до 210,6 миллиона человек.