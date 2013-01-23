Как чистить зубы, чтобы не было зубного камня

Зубы надо чистить по 16 раз каждый, говорит тернопольский врач Татьяна Ильницкая, 50 лет. Это должно длиться не менее 3 минут.

"От неправильной чистки у каждого десятого образуется зубной камень. Щетку следует направлять только в одну сторону - от основания зуба вниз. Класть на нее 2 см зубной пасты. Как-будто много, но если правильно чистить - то в самый раз."

Не советует брать отбеливающую пасту, потому что она разрушает эмаль зуба.

"Сейчас почти все пасты отбеливают. Зачем вам белые зубы, если будут болеть? Не берите лечебные пасты, если у вас нормальные зубы. Они разрушают эмаль."

Зубы нужно чистить сразу после еды как минимум дважды в день.

"Чистите зубы в среднем темпе слева направо. Каждый зуб вычищайте только в одном направлении - от десны. Сначала верхнюю челюсть, потом нижнюю. Щетку надо располагать под углом 45 градусов. Жевательную поверхность зубов чистите от угла к середине."

В конце проводят массаж десен. Надо прикрыть рот и делать щеткой движения по кругу, касаясь зубов и десен. Нельзя делать его, если десны воспалены. Чтобы подобрать хорошую зубную щетку, ориентируйтесь на жесткость, форму и размер. Для детей и людей с больными деснами и чувствительными зубами подходит мягкая. Другие могут использовать жесткие. Неправильная чистка жесткой щеткой приводит к травмам десен и удаления зубов. Поэтому лучше выбирать щетки средней жесткости. Они хорошо чистят и не травмируют десны. Щетку меняют раз в три месяца. Хранят без футляра - в нем быстрее размножаются бактерии. Советует выбирать щетку, где щетинки расположены под двумя углами, лучше разной высоты. Такая позволяет вычистить налет у шейки зуба. Если нет возможности почистить зубы после еды, советует пользоваться зубной нитью.

"Они есть плоские и круглые. Выбирайте круглые, пропитанные воском, - они не режут десны. Плоские подходят только, когда зубы очень крепко прижаты друг к другу".

После чистки зубов прополощите рот. Ополаскиватели содержат вещества, убивающие бактерии кариеса. Полоскать нужно 30 секунд. За это время несколько раз процедите жидкость сквозь зубы. Так вымоете все остатки пищи.

gazeta.ua