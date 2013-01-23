Как чистить зубы, чтобы не было зубного камня
Не берите отбеливающую пасту
Зубы надо чистить по 16 раз каждый, говорит тернопольский врач Татьяна Ильницкая, 50 лет. Это должно длиться не менее 3 минут.
"От неправильной чистки у каждого десятого образуется зубной камень. Щетку следует направлять только в одну сторону - от основания зуба вниз. Класть на нее 2 см зубной пасты. Как-будто много, но если правильно чистить - то в самый раз."
Не советует брать отбеливающую пасту, потому что она разрушает эмаль зуба.
"Сейчас почти все пасты отбеливают. Зачем вам белые зубы, если будут болеть? Не берите лечебные пасты, если у вас нормальные зубы. Они разрушают эмаль."
Зубы нужно чистить сразу после еды как минимум дважды в день.
"Чистите зубы в среднем темпе слева направо. Каждый зуб вычищайте только в одном направлении - от десны. Сначала верхнюю челюсть, потом нижнюю. Щетку надо располагать под углом 45 градусов. Жевательную поверхность зубов чистите от угла к середине."
В конце проводят массаж десен. Надо прикрыть рот и делать щеткой движения по кругу, касаясь зубов и десен. Нельзя делать его, если десны воспалены. Чтобы подобрать хорошую зубную щетку, ориентируйтесь на жесткость, форму и размер. Для детей и людей с больными деснами и чувствительными зубами подходит мягкая. Другие могут использовать жесткие. Неправильная чистка жесткой щеткой приводит к травмам десен и удаления зубов. Поэтому лучше выбирать щетки средней жесткости. Они хорошо чистят и не травмируют десны. Щетку меняют раз в три месяца. Хранят без футляра - в нем быстрее размножаются бактерии. Советует выбирать щетку, где щетинки расположены под двумя углами, лучше разной высоты. Такая позволяет вычистить налет у шейки зуба. Если нет возможности почистить зубы после еды, советует пользоваться зубной нитью.
"Они есть плоские и круглые. Выбирайте круглые, пропитанные воском, - они не режут десны. Плоские подходят только, когда зубы очень крепко прижаты друг к другу".
После чистки зубов прополощите рот. Ополаскиватели содержат вещества, убивающие бактерии кариеса. Полоскать нужно 30 секунд. За это время несколько раз процедите жидкость сквозь зубы. Так вымоете все остатки пищи.