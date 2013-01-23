Как не дать болезни разрушить брак

Наличие хронических заболеваний, таких как диабет, артрит, рассеянный склероз не лучшим образом сказывается на отношениях. Однако психологи утверждают, что болезнь – еще не крест на браке.

Исследования показывают, браки, в которых один из супругов имеет хронические заболевания, распадаются чаще, если супруги еще относительно молоды. Также согласно статистике, что супруги, которые осуществляют уход за больным партнером, в 6 раз больше подвержены депрессии, чем супруги, которые лишены этого бремени.

Клинический психолог Розалинд Кэлб (Rosalind Kalb) из Национального общества рассеянного склероза комментирует их чувства: «Даже в лучшие времена брака это тяжело. Вы чувствуете себя в ловушке, беспомощным, тем временем как ситуация и болезнь выходит из–под контроля». Но терпение и преданность помогают сохранить отношения.

Уровень коммуникации является ключевым фактором здоровья брака. Но нужно найти золотую середину: «Если пара поглощена разговорами о болезни, то это проблема. Если они никогда не говорят об этом, это тоже проблема».

Прежде всего, психологи рекомендуют таким супругам теснее общаться. Отношения могут страдать, когда люди не способны обсуждать проблемы, не имеющие легкого или очевидного решения. И если избегать их обсуждения, это может привести к чувству расстояния и отсутствие интимности. «Поиск путей открыто говорить о проблемах», – говорит Розалинд Кэлб, – «это первый шаг к эффективному решению проблем и развитию чувства родства, близости».

korzonews.info