20 кг лишнего веса грозят диабетом

Ожирение повышает риск преждевременной смерти в 2,5-3,5 раза. Если на фоне ожирения развился сахарный диабет, этот риск возрастает в 5,5-8 раз. Об этом рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Киева Екатерина Маляр.

Специалист подчеркнула, что вес и инсулинорезистентность (фактор развития диабета 2 типа) в организме человека генетически связаны. Лишний вес способствует развитию сахарного диабета, а частые перекусы провоцируют избыточное выделение инсулина.

Врач-эндокринолог подчеркнула, что если у человека есть более 20 кг, то, с большой вероятностью, он станет диабетиком. Кроме того, ожирение связано с развитием других заболеваний.

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