В Японском море произошло землетрясение магнитудой 5,2

10:39, 23 января 2013
Зарубежные новости
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О последствиях пока неизвестно

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня в Японском море у побережья острова Хоккайдо, сообщает ИТАР-ТАСС.

Очаг землетрясения залегал на глубине 250 км под морским дном, эпицентр находился примерно в 70 км к юго-западу от вулканического острова Рисири, на котором живут более 5 тыс человек.

Информации о последствиях землетрясения не поступало.

itar-tass.com

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