В Мексике из-за холодов погибли почти 30 человек

Зимние холода, обрушившиеся на ряд штатов Мексики, стали причиной гибели 29 человек.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел латиноамериканской страны, передает РИА «Новости».

Больше всего смертей зарегистрировано в штате Чиуауа - 18 человек, еще шестеро погибли в Соноре, по два человека - в Синалоа и Мичоакане, еще один - в Коауиле.

Причем непосредственно от переохлаждения скончались только 10 человек. Причиной гибели большей части жертв - 17 человек - стало отравление угарным газом в результате плохо организованного отопления помещений, еще 2 человека скончались в результате пожаров, вызванных попытками обогреть жилища.

Резкое похолодание в некоторых штатах, где температура долгое время держится ниже нуля градусов, привело и к другим проблемам. В частности, в штатах Нижняя Калифорния, Чиуауа, Дуранго и Сонора сильные обледенения стали причиной закрытия ряда дорог и аэропортов, а также многочисленных ДТП.