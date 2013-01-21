Пограничники обнаружили двух белорусов с признаками обморожения

Украинские пограничники обнаружили двух белорусов с признаками сильного обморожения.

Как сообщили УНИАН в Луцком пограничном отряде Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, участковый инспектор отдела «Доманово» Луцкого отряда во время проверки государственной границы обнаружил вблизи государственной границы следы двух человек. Впоследствии были обнаружены и два нарушителя – граждане Беларуси.

Мужчин с явными признаками сильного обморожения немедленно доставили в отдел, оказали первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». С обмораживанием нижних конечностей мужчин доставили в районную больницу.

Со слов задержанных стало известно, что они шли в гости к товарищу, но, поняв, что заблудились, начали согреваться водочными изделиями, с которыми шли в гости.

После выздоровления в отношении правонарушителей будет принято соответствующее правовое решение в соответствии с действующим законодательством Украины.