76% россиян поддержали запрет на усыновление детей американцами

76% россиян поддержали запрет на усыновление детей гражданам США, хотя только 14% рассматривают возможность принятия в свои семьи сирот.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которыми располагает УНИАН.

Так, подавляющее большинство россиян поддержали этот закон - 76%. Его сторонники чаще всего аргументируют свою позицию убеждением, что российские дети должны воспитываться на Родине, государство самостоятельно должно решать проблему сиротства, тогда как за рубежом усыновленные дети часто становятся объектами криминальных действий и издевательств. Те, кто выступает против закона - 24%, полагают, что он лишает сирот шанса обрести семью и отмечают, что проблемы государства надо решать другими способами.

В то же время, по данным опроса, личный опыт усыновления есть только у 2% опрошенных россиян.

При этом возможность усыновить ребенка в той или иной степени рассматривают для себя только 14% опрошенных, не имеющих такого опыта: из них 4% имеют такое желание, 7% – не исключают вероятности усыновления, у 3% имеются разногласия в семье по этому вопросу. Не обираются усыновлять ребенка 81% опрошенных. 5% затруднились с ответом.

Возможность усыновить ребенка с серьезными проблемами со здоровьем и отклонениями в развитии рассматривают для себя 4% россиян.

Сегодня большинство респондентов уверены, что государство должно запретить усыновление российских детей иностранными гражданами - 53%. Еще три года назад сторонников этой позиции было существенно меньше - 38%. Противоположного мнения придерживаются 35% россиян (в 2010 году – 48%). Затруднились с ответом 12% (в 2010 году – 14%).

Отмечается, что «дети должны усыновляться соотечественниками» – один из ключевых аргументов сторонников запрета на усыновление российских детей иностранными гражданами (46%). Столько же респондентов апеллируют к убеждению, что проконтролировать судьбу детей, находящихся за рубежом, невозможно (46%). Несколько меньше тех, кто указывает на риск для детей стать жертвами криминальных структур (33%).

Те, кто выступает против запрета на иностранное усыновление, считают, что гражданство усыновителя не имеет значения (48%), указывают на более высокий уровень жизни в других государствах (48%) и отмечают, что иностранцы усыновляют таких детей, которых никогда не возьмут в семьи сами россияне (48%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 12-13 января 2013 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщал УНИАН 14 января, в России почти 130 тысяч сирот, не нашедших новых родителей, и только 18 тысяч семей, готовых принять ребенка.

28 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», среди прочего запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Данный закон принят в ответ на американский закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО. Российские парламентарии назвали свой закон «имени Димы Яковлева» в память 2-летнего российского мальчика, погибшего в США из-за халатности усыновителей.