Что может привести к грибковым заболеваниям

Мойте ноги, как только начинаете чувствовать запах. Мыть ноги нужно с мылом и тщательно, ведь ваша цель – избавиться от всех бактерий. И не забывайте их хорошенько вытирать, ведь влага только помогает бактериям. Чтобы ноги меньше потели, используйте тальковые присыпки и аэрозоли для ног – в их состав входят вещества, которые впитывают влагу и уничтожают бактерии. Меняйте свои носки каждый раз, когда они пропотевают.

■Носите носки из натуральных материалов;

■каждый день меняйте носки и колготки на новые;

■часто меняйте стельки;

■не носите одну и ту же обувь более 3 лет;

■тщательно мойте ноги и вытирайте их насухо;

■порадуйте себя педикюром.

Чтобы убрать неприятный запах ног

■уничтожайте бактерии на ногах антибактериальным мылом;

■используйте средства для нормализации потоотделения;

■используйте ножные дезодоранты и тальки;

■промывайте ноги раствором марганцовки (она убивает микробы и бактерии);

■делайте ножные ванночки со столовым уксусом или лимонным соком.

Раствор марганцовки должен быть светло-розового света, если вы делаете ванночку из уксуса, то приготовьте ванночку и влейте туда полстакана уксуса. После ванночки не стоит еще раз споласкивать ноги, их надо только вытереть. Еще один популярный способ - ванночка с крепким чаем. На процедуры следует выделить около 20 минут каждого вечера. Но не делайте ванночек, если у вас есть ранки или трещинки на ногах. Если все ваши действия безуспешны, идите к врачу. Это может означать. Что у вас не бактерии, а грибок. Не всякий грибок можно вылечить в домашних условиях, возможно, врач назначит вам специализированное лечение.

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