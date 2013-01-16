В Нью-Йорке из-за гриппа ввели режим чрезвычайной ситуации

В связи с этим губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. С целью предотвратить распространение эпидемии Куомо также приостановил действие федерального закона, запрещающего фармацевтам проводить вакцинацию от гриппа людям младше 18 лет. Согласно документу, в течение ближайшего месяца фармацевты имеют право иммунизировать детей в возрасте от шести месяцев, пишет Медпортал.

Кроме того, власти штата развернули обширную кампанию по пропаганде иммунизации среди населения. Они решили распространять информацию о вакцинации не только через СМИ, но также через социальные сети и сервис микроблогов Twitter.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Бостоне, где насчитывается уже 700 заболевших (в десять раз больше, чем за весь сезон заболеваемости в прошлом году).

Согласно статистике Центров контроля и профилактике заболеваний США (CDC), в этом сезоне гриппом заразились уже почти 29 тысяч американцев, в результате заболевания скончались 20 детей. Таким образом, эпидемия затронула 47 из 50 штатов - исключение составляют Калифорния, Миссисипи и Гавайи.

В преддверии ежегодной эпидемии гриппа CDC закупили 130 миллионов доз вакцины, 112 миллионов из них уже использованы. В конце декабря 2012 года американское Управление по продуктам и лекарствам разрешило использовать противогриппозный препарат "Тамифлю" для лечения младенцев в возрасте от двух недель.